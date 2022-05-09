https://ria.ru/20220509/pentagon-1787696196.html

Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи

Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи - РИА Новости, 09.05.2022

Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:17

2022-05-09T21:17

2022-05-09T21:46

в мире

министерство обороны сша

сша

джо байден

украина

ситуация в днр и лнр

джон кирби

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Президент США Джо Байден на прошлой неделе распорядился передать Украине военное имущество из наличия Пентагона еще на 150 миллионов долларов."Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром у них состоялась очередная беседа", - сказал Кирби.В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, сша, джо байден, украина, ситуация в днр и лнр, джон кирби, ллойд остин