https://ria.ru/20220509/pentagon-1787696196.html
Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи
Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи - РИА Новости, 09.05.2022
Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:17
2022-05-09T21:17
2022-05-09T21:46
в мире
министерство обороны сша
сша
джо байден
украина
ситуация в днр и лнр
джон кирби
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Президент США Джо Байден на прошлой неделе распорядился передать Украине военное имущество из наличия Пентагона еще на 150 миллионов долларов."Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром у них состоялась очередная беседа", - сказал Кирби.В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша, джо байден, украина, ситуация в днр и лнр, джон кирби, ллойд остин
21:17 09.05.2022 (обновлено: 21:46 09.05.2022)
Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи
Пентагон: министр обороны США обсудил с украинским коллегой новый пакет военной помощи