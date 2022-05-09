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Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий - РИА Новости, 09.05.2022
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Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий - РИА Новости, 09.05.2022
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий
Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:35
2022-05-09T11:24
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал министр журналистам.По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Котяков отметил, что конкретные параметры еще обсуждаются.Член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсию на восемь или девять процентов. В апреле, как говорилось в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49 до 17,62 процента.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин
09:35 09.05.2022 (обновлено: 11:24 09.05.2022)
 
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий и пособий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал министр журналистам.
По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Котяков отметил, что конкретные параметры еще обсуждаются.
Член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсию на восемь или девять процентов.
В апреле, как говорилось в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49 до 17,62 процента.
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ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир Путин
 
 
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