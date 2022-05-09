https://ria.ru/20220509/pensiya-1787593995.html
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий - РИА Новости, 09.05.2022
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий
Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:35
2022-05-09T09:35
2022-05-09T11:24
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал министр журналистам.По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Котяков отметил, что конкретные параметры еще обсуждаются.Член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсию на восемь или девять процентов. В апреле, как говорилось в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49 до 17,62 процента.
https://ria.ru/20220506/produkty-1787306460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_50b095e65d60e2eae0ff7a802e9316aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин
09:35 09.05.2022 (обновлено: 11:24 09.05.2022)
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий
Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий и пособий