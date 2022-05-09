https://ria.ru/20220509/pensiya-1787593995.html

Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий - РИА Новости, 09.05.2022

Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:35

2022-05-09T09:35

2022-05-09T11:24

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал министр журналистам.По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Котяков отметил, что конкретные параметры еще обсуждаются.Член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсию на восемь или девять процентов. В апреле, как говорилось в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49 до 17,62 процента.

https://ria.ru/20220506/produkty-1787306460.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин