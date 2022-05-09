https://ria.ru/20220509/parad2022-1787508414.html

Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция

Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022

Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция

В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:30

2022-05-09T06:30

2022-05-09T08:38

день победы — 2022

день победы

москва

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В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

москва

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2022

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LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы 2022-05-09T06:30 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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