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Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/parad2022-1787508414.html
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:30
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день победы — 2022
день победы
москва
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В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
москва
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LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы
LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы
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день победы, москва, видео
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-09T06:30
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06:30 09.05.2022 (обновлено: 08:38 09.05.2022)
 

Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 
День Победы — 2022День ПобедыМосква
 
 
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