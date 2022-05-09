https://ria.ru/20220509/parad2022-1787508414.html
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:30
2022-05-09T06:30
2022-05-09T08:38
день победы — 2022
день победы
москва
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В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы
LIVE: Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада Победы
2022-05-09T06:30
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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день победы, москва, видео
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-09T06:30
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PT1S
06:30 09.05.2022 (обновлено: 08:38 09.05.2022)
Подготовка к параду Победы в Москве. Прямая трансляция
В российской столице проходит подготовка к параду, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.