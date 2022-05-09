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Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы - РИА Новости, 09.05.2022
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы
Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:21
2022-05-09T14:21
2022-05-09T14:21
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.В пресс-службе отметили, что трансляция подготовки и самого парада проходила в режиме онлайн, с 9 до 11 часов утра на экранах в поездах метро."Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячах экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы. В этом году более 260 тысяч пассажиров посмотрели парад во время поездки в метро", - сообщили в пресс-службе.Ранее дептранс Москвы рассказывал, что после трансляции парада Победы в 11.30 на экранах в столичном метро покажут фильм "Офицеры" с субтитрами. Кроме того, в 14.30 запустят трансляцию шествия "Бессмертный полк", а в 22.00 - салюта.
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москва, общество, день победы
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы
Более 260 тысяч человек посмотрели прямую трансляцию парада Победы в московском метро
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.
В пресс-службе отметили, что трансляция подготовки и самого парада проходила в режиме онлайн, с 9 до 11 часов утра на экранах в поездах метро.
"Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы
событий на 18,5 тысячах экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы. В этом году более 260 тысяч пассажиров посмотрели парад во время поездки в метро", - сообщили в пресс-службе.
Ранее дептранс Москвы рассказывал, что после трансляции парада Победы в 11.30 на экранах в столичном метро покажут фильм "Офицеры" с субтитрами. Кроме того, в 14.30 запустят трансляцию шествия "Бессмертный полк", а в 22.00 - салюта.