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Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/parad-1787645181.html
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы - РИА Новости, 09.05.2022
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы
Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:21
2022-05-09T14:21
день победы — 2022
москва
общество
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.В пресс-службе отметили, что трансляция подготовки и самого парада проходила в режиме онлайн, с 9 до 11 часов утра на экранах в поездах метро."Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячах экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы. В этом году более 260 тысяч пассажиров посмотрели парад во время поездки в метро", - сообщили в пресс-службе.Ранее дептранс Москвы рассказывал, что после трансляции парада Победы в 11.30 на экранах в столичном метро покажут фильм "Офицеры" с субтитрами. Кроме того, в 14.30 запустят трансляцию шествия "Бессмертный полк", а в 22.00 - салюта.
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москва, общество, день победы
14:21 09.05.2022
 
Более 260 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в метро Москвы

Более 260 тысяч человек посмотрели прямую трансляцию парада Победы в московском метро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 260 тысяч пассажиров 9 мая посмотрели прямую трансляцию парада Победы на 18,5 тысячах экранов в поездах в московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.
В пресс-службе отметили, что трансляция подготовки и самого парада проходила в режиме онлайн, с 9 до 11 часов утра на экранах в поездах метро.
"Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячах экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы. В этом году более 260 тысяч пассажиров посмотрели парад во время поездки в метро", - сообщили в пресс-службе.
Ранее дептранс Москвы рассказывал, что после трансляции парада Победы в 11.30 на экранах в столичном метро покажут фильм "Офицеры" с субтитрами. Кроме того, в 14.30 запустят трансляцию шествия "Бессмертный полк", а в 22.00 - салюта.
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