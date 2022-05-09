https://ria.ru/20220509/parad-1787641674.html

В дагестанском Каспийске прошел парад к 77-летию Победы

В дагестанском Каспийске прошел парад к 77-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В дагестанском Каспийске прошел парад к 77-летию Победы

Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в дагестанском Каспийске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:54

2022-05-09T13:54

2022-05-09T13:54

день победы — 2022

день победы

каспийск

республика дагестан

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КАСПИЙСК, 9 мая — РИА Новости. Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в дагестанском Каспийске, передает корреспондент РИА Новости.Парад открыла знаменная группа – офицеры морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии. Они вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы.На мероприятии в прямом эфире прозвучало поздравление президента России Владимира Путина, после чего минутой молчания почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.На главной площади Каспийска торжественным маршем прошли около тысячи человек: парадные расчеты Краснознамённой Каспийской флотилии, личный состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, парадный расчет Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, парадный расчёт Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, парадный расчет Кадетского морского корпуса имени героя Советского союза Магомеда Гаджиева, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".С поздравлением к жителям региона, солдатам и морякам, офицерам и ветеранам, обратился глава Дагестана Сергей Меликов. "77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все так же остро чувствуем всепобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению победителей и скорбь по ушедшим от нас. Наши ребята сражаются мужественно, умело, с полным пониманием правоты своего дела", - сказал глава региона.На мероприятии была продемонстрирована военная техника – около 20 единиц современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, и БТР-70, предназначенные для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты и их огневой поддержки на поле боя; буксируемые модернизированные 120-ти миллиметровые миномётные комплексы 2С-12 "Сани"; реактивные системы залпового огня "Град"; тягачи Урал-4320 со 122-мм гаубицами Д-30; пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал"; машины связи и другая техника.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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каспийск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, каспийск, республика дагестан