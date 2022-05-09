https://ria.ru/20220509/parad-1787632497.html

В Белогорске прошел парад Победы

В Белогорске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Белогорске прошел парад Победы

Единственный в Амурской области парад Победы прошел в городе Белогорске, в нем приняли участие около тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:02

2022-05-09T13:02

2022-05-09T13:02

день победы — 2022

белогорск

войска рхбз

т-80бв

бмп-2

день победы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Единственный в Амурской области парад Победы прошел в городе Белогорске, в нем приняли участие около тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщает Восточный военный округ (ВВО).Белогорск - второй по численности населения город Приамурья, где размещен штаб Краснознаменной 35-й армии.Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба общевойсковой армии полковник Максим Потехин, принимал парад исполняющий обязанности командующего объединением полковник Сергей Стороженко.По центральной площади Белогорска торжественным маршем прошли рота барабанщиков, знаменная группа, рота почетного караула, парадные коробки мотострелков, артиллеристов, связистов, соединения ПВО, специалистов РХБЗ, сводный батальон женщин-военнослужащих, сводный оркестр, летчики дальней авиации. Также в параде приняли участие юнармейцы и сводный батальон учащихся кадетских классов.В состав механизированной колонны вошли танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", минометные комплексы "Сани", противотанковые комплексы "Конкурс" и "Штурм-С", зенитные ракетные комплексы "Стрела", "Оса" и "Бук".Парадные расчеты военнослужащих исполнили песню "Победа"."С Днем Великой Победы! И в этот раз тоже победим", - написал в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787630730.html

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белогорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белогорск, войска рхбз, т-80бв, бмп-2, день победы