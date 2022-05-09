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В Белогорске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/parad-1787632497.html
В Белогорске прошел парад Победы
В Белогорске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Белогорске прошел парад Победы
Единственный в Амурской области парад Победы прошел в городе Белогорске, в нем приняли участие около тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:02
2022-05-09T13:02
день победы — 2022
белогорск
войска рхбз
т-80бв
бмп-2
день победы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Единственный в Амурской области парад Победы прошел в городе Белогорске, в нем приняли участие около тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщает Восточный военный округ (ВВО).Белогорск - второй по численности населения город Приамурья, где размещен штаб Краснознаменной 35-й армии.Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба общевойсковой армии полковник Максим Потехин, принимал парад исполняющий обязанности командующего объединением полковник Сергей Стороженко.По центральной площади Белогорска торжественным маршем прошли рота барабанщиков, знаменная группа, рота почетного караула, парадные коробки мотострелков, артиллеристов, связистов, соединения ПВО, специалистов РХБЗ, сводный батальон женщин-военнослужащих, сводный оркестр, летчики дальней авиации. Также в параде приняли участие юнармейцы и сводный батальон учащихся кадетских классов.В состав механизированной колонны вошли танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", минометные комплексы "Сани", противотанковые комплексы "Конкурс" и "Штурм-С", зенитные ракетные комплексы "Стрела", "Оса" и "Бук".Парадные расчеты военнослужащих исполнили песню "Победа"."С Днем Великой Победы! И в этот раз тоже победим", - написал в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787630730.html
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белогорск, войска рхбз, т-80бв, бмп-2, день победы
13:02 09.05.2022
 
В Белогорске прошел парад Победы

Единственный в Приамурье парад Победы прошел в Белогорске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Единственный в Амурской области парад Победы прошел в городе Белогорске, в нем приняли участие около тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщает Восточный военный округ (ВВО).
Белогорск - второй по численности населения город Приамурья, где размещен штаб Краснознаменной 35-й армии.
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:52День Победы — 2022
В Омске прошел парад в честь Дня Победы
Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба общевойсковой армии полковник Максим Потехин, принимал парад исполняющий обязанности командующего объединением полковник Сергей Стороженко.
По центральной площади Белогорска торжественным маршем прошли рота барабанщиков, знаменная группа, рота почетного караула, парадные коробки мотострелков, артиллеристов, связистов, соединения ПВО, специалистов РХБЗ, сводный батальон женщин-военнослужащих, сводный оркестр, летчики дальней авиации. Также в параде приняли участие юнармейцы и сводный батальон учащихся кадетских классов.
"В ходе военного парада жителям и гостям города была представлена механизированная колонна, которая насчитывала свыше 30 образцов военной техники. Ее возглавили легендарные советские средний танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии "Катюша", - говорится в сообщении ВВО.
В состав механизированной колонны вошли танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", минометные комплексы "Сани", противотанковые комплексы "Конкурс" и "Штурм-С", зенитные ракетные комплексы "Стрела", "Оса" и "Бук".
Парадные расчеты военнослужащих исполнили песню "Победа".
"С Днем Великой Победы! И в этот раз тоже победим", - написал в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:26День Победы — 2022
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
 
День Победы — 2022БелогорскВойска РХБЗТ-80БВБМП-2День Победы
 
 
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