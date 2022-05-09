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В Омске прошел парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/parad-1787630730.html
В Омске прошел парад в честь Дня Победы
В Омске прошел парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Омске прошел парад в честь Дня Победы
Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в понедельник в центре Омска, колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:52
2022-05-09T12:52
день победы — 2022
владимир путин
омская область
омск
украина
т-34
день победы
александр бурков
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ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в понедельник в центре Омска, колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34, сообщает областное правительство.С центральной трибуны к ветеранам и труженикам тыла, военнослужащим и курсантам, омичам и гостям города обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он напомнил, что из Омской области на фронты Великой Отечественной войны ушли почти 300 тысяч человек. Сформированные в регионе соединения воевали на самых тяжелых направлениях и участках фронта."За героизм и воинскую доблесть большинство омских дивизий и бригад стали гвардейскими и были награждены полководческими орденами. За нашими дедами и прадедами на фронте прочно закрепилась слава самых храбрых, ловких и метких бойцов. Именно поэтому встречи с сибиряками на поле боя фашисты боялись, как огня. Сегодня наша армия продолжает доказывать, что она самая сильная и непобедимая", - сказал глава региона.Он отметил, что в наши дни президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной спецоперации на Украине, действовал по принципу великого русского полководца Александра Суворова, согласно которому "опасности лучше идти навстречу"."Своим решением он опередил вторжение украинских нацистов в Донбасс, а до этого восемь лет вооруженные силы майдановского режима бомбили и уничтожали жителей Донецкой и Луганской республик только за то, что они хотят говорить на русском языке, только за то, что они не поддерживают идеологию украинского нацизма. Не мы начинали эту войну, но мы ее заканчиваем! Уверен, что наша армия обязательно выполнит поставленные президентом задачи, потому что, как и в годы Великой Отечественной войны, она воюет за правое дело", - сказал Бурков.Парадное шествие в Омске началось с марша военных по Соборной площади с боевыми знаменами и штандартами подразделений, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Омской области. Колонну военной техники возглавил знаменитый танк Т-34. Движение продолжила современная военная техника. Выправку и строевой шаг продемонстрировал 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений региона. В поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине военный оркестр выстроился в букву Z, а колонна машин - буквой V.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787628517.html
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владимир путин, омская область, омск, украина, т-34, день победы, александр бурков, общество
12:52 09.05.2022
 
В Омске прошел парад в честь Дня Победы

В центре Омска прошел парад в честь Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада в Омске
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военнослужащие во время военного парада в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в понедельник в центре Омска, колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34, сообщает областное правительство.
С центральной трибуны к ветеранам и труженикам тыла, военнослужащим и курсантам, омичам и гостям города обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он напомнил, что из Омской области на фронты Великой Отечественной войны ушли почти 300 тысяч человек. Сформированные в регионе соединения воевали на самых тяжелых направлениях и участках фронта.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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"За героизм и воинскую доблесть большинство омских дивизий и бригад стали гвардейскими и были награждены полководческими орденами. За нашими дедами и прадедами на фронте прочно закрепилась слава самых храбрых, ловких и метких бойцов. Именно поэтому встречи с сибиряками на поле боя фашисты боялись, как огня. Сегодня наша армия продолжает доказывать, что она самая сильная и непобедимая", - сказал глава региона.
Он отметил, что в наши дни президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной спецоперации на Украине, действовал по принципу великого русского полководца Александра Суворова, согласно которому "опасности лучше идти навстречу".
"Своим решением он опередил вторжение украинских нацистов в Донбасс, а до этого восемь лет вооруженные силы майдановского режима бомбили и уничтожали жителей Донецкой и Луганской республик только за то, что они хотят говорить на русском языке, только за то, что они не поддерживают идеологию украинского нацизма. Не мы начинали эту войну, но мы ее заканчиваем! Уверен, что наша армия обязательно выполнит поставленные президентом задачи, потому что, как и в годы Великой Отечественной войны, она воюет за правое дело", - сказал Бурков.
Парадное шествие в Омске началось с марша военных по Соборной площади с боевыми знаменами и штандартами подразделений, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Омской области. Колонну военной техники возглавил знаменитый танк Т-34. Движение продолжила современная военная техника. Выправку и строевой шаг продемонстрировал 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений региона. В поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине военный оркестр выстроился в букву Z, а колонна машин - буквой V.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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