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Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади
Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022
Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам в понедельник главком... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:38
2022-05-09T12:38
день победы — 2022
безопасность
алабино
юнармия
день победы
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам в понедельник главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков."Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо - и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной", - отметил Салюков, который командовал парадом.Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. "У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет", - пояснил Салюков.Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего - в Алабино. "Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади", - заключил он.В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Парадный расчет участников спецоперации на Украине
Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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безопасность, алабино, юнармия, день победы
12:38 09.05.2022
 
Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент Путин высоко оценил подготовку и проведение парада Победы на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам в понедельник главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
"Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо - и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной", - отметил Салюков, который командовал парадом.
Рота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:00День Победы — 2022
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. "У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет", - пояснил Салюков.
Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего - в Алабино. "Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади", - заключил он.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.
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