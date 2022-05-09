https://ria.ru/20220509/parad-1787628517.html

Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022

Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам в понедельник главком... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:38

2022-05-09T12:38

2022-05-09T12:38

день победы — 2022

безопасность

алабино

юнармия

день победы

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам в понедельник главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков."Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо - и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной", - отметил Салюков, который командовал парадом.Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. "У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет", - пояснил Салюков.Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего - в Алабино. "Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади", - заключил он.В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html

алабино

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Парадный расчет участников спецоперации на Украине Парадный расчёт участников специальной военной операции на Украине проехал на боевой технике по Красной площади в ходе генеральной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2022-05-09T12:38 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, алабино, юнармия, день победы