https://ria.ru/20220509/parad-1787626231.html

В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы

В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы

Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:26

2022-05-09T12:26

2022-05-09T12:26

день победы — 2022

севастополь

вмф рф

день победы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости.В торжественном параде промаршировали военнослужащие Черноморского флота, офицеры войск нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты Нахимовского училища, а также юнармейцы. Знаменная группа во главе колонны пронесла флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.Механизированную часть парада открыл восстановленный моряками-черноморцами танк Т-34, который принимал участие в освобождении Севастополя. В параде также приняли участие береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные комплексы "Монолит", бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "Град", гаубицы Д-30 и другая боевая техника."Сегодня личный состав флота продолжает героические традиции фронтовиков, обеспечивая безопасность Российской Федерации на рубежах. Историческая память - залог будущего России, и наш долг - ее сохранить", - сказал принимающий парад начальник штаба, замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Сергей Пинчук.С праздником всех севастопольцев поздравил губернатор города Михаил Развожаев. Посмотреть на парад в исторический центр Севастополя пришли тысячи горожан и гостей города.Вечером на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады, завершится праздничный день большим салютом.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html

https://ria.ru/20220509/voyna-1785510582.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, вмф рф, день победы, республика крым