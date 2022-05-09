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В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/parad-1787626231.html
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:26
2022-05-09T12:26
день победы — 2022
севастополь
вмф рф
день победы
республика крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости.В торжественном параде промаршировали военнослужащие Черноморского флота, офицеры войск нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты Нахимовского училища, а также юнармейцы. Знаменная группа во главе колонны пронесла флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.Механизированную часть парада открыл восстановленный моряками-черноморцами танк Т-34, который принимал участие в освобождении Севастополя. В параде также приняли участие береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные комплексы "Монолит", бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "Град", гаубицы Д-30 и другая боевая техника."Сегодня личный состав флота продолжает героические традиции фронтовиков, обеспечивая безопасность Российской Федерации на рубежах. Историческая память - залог будущего России, и наш долг - ее сохранить", - сказал принимающий парад начальник штаба, замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Сергей Пинчук.С праздником всех севастопольцев поздравил губернатор города Михаил Развожаев. Посмотреть на парад в исторический центр Севастополя пришли тысячи горожан и гостей города.Вечером на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады, завершится праздничный день большим салютом.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html
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севастополь, вмф рф, день победы, республика крым
12:26 09.05.2022
 
В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы

В Севастополе прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном параде промаршировали военнослужащие Черноморского флота, офицеры войск нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты Нахимовского училища, а также юнармейцы. Знаменная группа во главе колонны пронесла флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.
Механизированную часть парада открыл восстановленный моряками-черноморцами танк Т-34, который принимал участие в освобождении Севастополя. В параде также приняли участие береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные комплексы "Монолит", бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "Град", гаубицы Д-30 и другая боевая техника.
"Сегодня личный состав флота продолжает героические традиции фронтовиков, обеспечивая безопасность Российской Федерации на рубежах. Историческая память - залог будущего России, и наш долг - ее сохранить", - сказал принимающий парад начальник штаба, замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Сергей Пинчук.
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С праздником всех севастопольцев поздравил губернатор города Михаил Развожаев. Посмотреть на парад в исторический центр Севастополя пришли тысячи горожан и гостей города.
Вечером на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады, завершится праздничный день большим салютом.
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