В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
В Севастополе прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск севастопольского гарнизона в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Севастополя прошел в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном параде промаршировали военнослужащие Черноморского флота, офицеры войск нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты Нахимовского училища, а также юнармейцы. Знаменная группа во главе колонны пронесла флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы.
Механизированную часть парада открыл восстановленный моряками-черноморцами танк Т-34, который принимал участие в освобождении Севастополя. В параде также приняли участие береговые ракетные комплексы "Бастион" и радиолокационные комплексы "Монолит", бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня "Град", гаубицы Д-30 и другая боевая техника.
"Сегодня личный состав флота продолжает героические традиции фронтовиков, обеспечивая безопасность Российской Федерации на рубежах. Историческая память - залог будущего России, и наш долг - ее сохранить", - сказал принимающий парад начальник штаба, замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Сергей Пинчук.
С праздником всех севастопольцев поздравил губернатор города Михаил Развожаев. Посмотреть на парад в исторический центр Севастополя пришли тысячи горожан и гостей города.
Вечером на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады, завершится праздничный день большим салютом.