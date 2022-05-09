"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы

Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. Открывали прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем шли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса.