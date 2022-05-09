"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы

В России 9 мая ежегодно отмечают победоносное завершение Великой Отечественной войны.
В России 9 мая ежегодно отмечают победоносное завершение Великой Отечественной войны.
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в Москве, в 10:00. Под звуки "Священной войны" внесли российский флаг и Знамя Победы.
Парад Победы начался сегодня на Красной площади в Москве, в 10:00. Под звуки "Священной войны" внесли российский флаг и Знамя Победы.
Торжественное шествие возглавили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
Торжественное шествие возглавили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
Президент поздравил россиян с Днем Победы.
Владимир Путин в своей речи обратился обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются за наших людей в Донбассе.
Владимир Путин в своей речи обратился обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются за наших людей в Донбассе.
После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.
После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек.
Готовиться к торжественному мероприятию начали еще
в декабре.
Готовиться к торжественному мероприятию начали еще
в декабре.
Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. Открывали прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем шли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса.
Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. Открывали прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем шли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса.
Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений.
Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений.
Также в мероприятии участвовал парадный расчет "Юнармии".
Также в мероприятии участвовал парадный расчет "Юнармии".
За ними следовал парадные расчеты терских и кубанских казаков.
За ними следовал парадные расчеты терских и кубанских казаков.
Ветераны отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне под песню "От героев былых времен".
Ветераны отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне под песню "От героев былых времен".
Традиционно во время парада зрителям показали современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.
Традиционно во время парада зрителям показали современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.
Первыми на Красную площадь выехали танки Т-34-85.
В состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники.
В состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники.
По главной площади столицы проехали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
По главной площади столицы проехали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
В параде приняли участие и бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01.
В параде приняли участие и бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01.
На фото: бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ".
Зрителям продемонстрировали робототехнические комплексы "Уран-9".
Зрителям продемонстрировали робототехнические комплексы "Уран-9".
Также на мероприятии показали пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Также на мероприятии показали пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
На фото: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".
На фото: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".
По Красной площади проследовал оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" .
По Красной площади проследовал оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" .
На фото: боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".
На фото: боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".
Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг".
Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг".
Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако авиационную часть пришлось отменить из-за непогоды. Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы.
Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако авиационную часть пришлось отменить из-за непогоды. Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы.