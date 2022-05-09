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"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы
"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2022
"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы
На Красной площади в российской столице состоялся торжественный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
2022-05-09T14:58
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день победы — 2022
парад победы
день победы
москва
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фото, фото, парад победы, день победы, москва, владимир путин
14:58 09.05.2022 (обновлено: 15:27 09.05.2022)
 

"Помнит мир спасенный..." Парад к 77-й годовщине Победы

Читать ria.ru в
На Красной площади в российской столице состоялся торжественный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России 9 мая ежегодно отмечают победоносное завершение Великой Отечественной войны.

Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
1 из 26

В России 9 мая ежегодно отмечают победоносное завершение Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в Москве, в 10:00. Под звуки "Священной войны" внесли российский флаг и Знамя Победы.

Знаменная группа на Красной площади на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2 из 26

Парад Победы начался сегодня на Красной площади в Москве, в 10:00. Под звуки "Священной войны" внесли российский флаг и Знамя Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Торжественное шествие возглавили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
3 из 26

Торжественное шествие возглавили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Президент поздравил россиян с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
4 из 26

Президент поздравил россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в своей речи обратился обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются за наших людей в Донбассе.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
5 из 26

Владимир Путин в своей речи обратился обратился к военнослужащим, подчеркнув, что они сражаются за наших людей в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
6 из 26

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек.

Рота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
7 из 26

В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Готовиться к торжественному мероприятию начали еще
в декабре.

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
8 из 26

Готовиться к торжественному мероприятию начали еще
в декабре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. Открывали прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем шли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
9 из 26

Всего по Красной площади прошли 33 парадных расчета. Открывали прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем шли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений.

Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 из 26

Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в мероприятии участвовал парадный расчет "Юнармии".

Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 26

Также в мероприятии участвовал парадный расчет "Юнармии".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

За ними следовал парадные расчеты терских и кубанских казаков.

Парадный расчет кубанских казаков казачество, казачье войско на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
12 из 26

За ними следовал парадные расчеты терских и кубанских казаков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ветераны отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне под песню "От героев былых времен".

Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
13 из 26

Ветераны отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне под песню "От героев былых времен".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Традиционно во время парада зрителям показали современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.

Танки Т-72Б3М на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
14 из 26

Традиционно во время парада зрителям показали современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости . Евгений Одиноков

Первыми на Красную площадь выехали танки Т-34-85.

Танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
15 из 26

Первыми на Красную площадь выехали танки Т-34-85.

© РИА Новости . Евгений Одиноков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники.

Военная техника на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
16 из 26

В состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По главной площади столицы проехали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".

Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
17 из 26

По главной площади столицы проехали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие и бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01.

Бронеавтомобили Тайфун-ВДВ с дистанционно-управляемым боевым модулем на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
18 из 26

В параде приняли участие и бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ".

Бронеавтомобиль К-4386 Тайфун-ВДВ с 30-мм дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01 на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
19 из 26

На фото: бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зрителям продемонстрировали робототехнические комплексы "Уран-9".

Робототехнические комплексы Уран-9 на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
20 из 26

Зрителям продемонстрировали робототехнические комплексы "Уран-9".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на мероприятии показали пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
21 из 26

Также на мероприятии показали пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На фото: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Бук-М3 на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
22 из 26

На фото: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По Красной площади проследовал оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" .

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
23 из 26

По Красной площади проследовал оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" .

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 с боевым модулем Эпоха на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
24 из 26

На фото: боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг".

Автономная пусковая установка Ярс на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войн
25 из 26

Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако авиационную часть пришлось отменить из-за непогоды. Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы.

Боевая машина пехоты БМП К-17 Бумеранг на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
26 из 26

Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако авиационную часть пришлось отменить из-за непогоды. Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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