12:04 09.05.2022 (обновлено: 12:09 09.05.2022)
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году Парад Победы, проводившийся в два предыдущих года в условиях коронавирусных ограничений, прошел в традиционном формате – с тысячами зрителей.
Пешие колонны из тысячи военнослужащих, курсантов, сотрудников МЧС и Росгвардии, а также механизированная колонна – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты – прошли по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала, возле которого установлены трибуны для ветеранов.
Участниками речной части Парада Победы стали 15 судов, в том числе суда завода "Красное Сормово" - буксиры "Бурлак" и "Сормович", получивший название в память о трудовом подвиге сотрудников завода, а также морской буксир "Грифон-3" типа "Сатурн". Суда этого типа прозвали "незаметными героями морского фронта": они сопровождают эшелоны военных кораблей и используются как пограничные сторожевые корабли.
Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76.
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