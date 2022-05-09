https://ria.ru/20220509/parad-1787622509.html

В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде

В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде - РИА Новости, 09.05.2022

В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде

Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:04

2022-05-09T12:04

2022-05-09T12:09

день победы — 2022

день победы

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.В этом году Парад Победы, проводившийся в два предыдущих года в условиях коронавирусных ограничений, прошел в традиционном формате – с тысячами зрителей.Пешие колонны из тысячи военнослужащих, курсантов, сотрудников МЧС и Росгвардии, а также механизированная колонна – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты – прошли по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала, возле которого установлены трибуны для ветеранов.Участниками речной части Парада Победы стали 15 судов, в том числе суда завода "Красное Сормово" - буксиры "Бурлак" и "Сормович", получивший название в память о трудовом подвиге сотрудников завода, а также морской буксир "Грифон-3" типа "Сатурн". Суда этого типа прозвали "незаметными героями морского фронта": они сопровождают эшелоны военных кораблей и используются как пограничные сторожевые корабли.Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/9maya-1787584459.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, нижний новгород