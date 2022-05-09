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В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/parad-1787622509.html
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде - РИА Новости, 09.05.2022
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде
Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:04
2022-05-09T12:09
день победы — 2022
день победы
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.В этом году Парад Победы, проводившийся в два предыдущих года в условиях коронавирусных ограничений, прошел в традиционном формате – с тысячами зрителей.Пешие колонны из тысячи военнослужащих, курсантов, сотрудников МЧС и Росгвардии, а также механизированная колонна – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты – прошли по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала, возле которого установлены трибуны для ветеранов.Участниками речной части Парада Победы стали 15 судов, в том числе суда завода "Красное Сормово" - буксиры "Бурлак" и "Сормович", получивший название в память о трудовом подвиге сотрудников завода, а также морской буксир "Грифон-3" типа "Сатурн". Суда этого типа прозвали "незаметными героями морского фронта": они сопровождают эшелоны военных кораблей и используются как пограничные сторожевые корабли.Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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день победы, нижний новгород
12:04 09.05.2022 (обновлено: 12:09 09.05.2022)
 
В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде

В Нижнем Новгороде парад Победы провели на земле, в воздухе и на воде

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Бронетехника, самолеты и речные суда приняли участие в военном параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году Парад Победы, проводившийся в два предыдущих года в условиях коронавирусных ограничений, прошел в традиционном формате – с тысячами зрителей.
Пешие колонны из тысячи военнослужащих, курсантов, сотрудников МЧС и Росгвардии, а также механизированная колонна – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты – прошли по Нижневолжской набережной, мимо Речного вокзала, возле которого установлены трибуны для ветеранов.
Участниками речной части Парада Победы стали 15 судов, в том числе суда завода "Красное Сормово" - буксиры "Бурлак" и "Сормович", получивший название в память о трудовом подвиге сотрудников завода, а также морской буксир "Грифон-3" типа "Сатурн". Суда этого типа прозвали "незаметными героями морского фронта": они сопровождают эшелоны военных кораблей и используются как пограничные сторожевые корабли.
Особый восторг зрителей вызвала авиационная часть парада. Над головами зрителей пролетели Миг-29 и Ил -76.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 07:31
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
 
День Победы — 2022День ПобедыНижний Новгород
 
 
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