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В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:44
2022-05-09T13:25
день победы — 2022
день победы
общество
безопасность
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа."Авиапарад отменен из-за низкой видимости на аэродромах взлета", - сказал он.Предполагалось, что в воздушном параде в Ростове-на-Дону примет участие личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа из Ростовской области, Кубани и Ставрополья. В парадный строй должны были войти более 40 боевых самолетов и вертолетов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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день победы, общество, безопасность, ростов-на-дону, ростовская область
11:44 09.05.2022 (обновлено: 13:25 09.05.2022)
 
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы

В Ростове-на-Дону из-за низкой видимости отменили воздушную часть парада Победы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенный парад в Ростове-на-Дону
Военный парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военный парад в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа.
"Авиапарад отменен из-за низкой видимости на аэродромах взлета", - сказал он.
Военный парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:17День Победы — 2022
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
Предполагалось, что в воздушном параде в Ростове-на-Дону примет участие личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа из Ростовской области, Кубани и Ставрополья. В парадный строй должны были войти более 40 боевых самолетов и вертолетов.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Ветеран на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:13День Победы — 2022
В Калининграде отменили воздушную часть парада Победы
 
День Победы — 2022День ПобедыОбществоБезопасностьРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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