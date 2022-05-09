https://ria.ru/20220509/parad-1787618922.html
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:44
2022-05-09T11:44
2022-05-09T13:25
день победы — 2022
день победы
общество
безопасность
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа."Авиапарад отменен из-за низкой видимости на аэродромах взлета", - сказал он.Предполагалось, что в воздушном параде в Ростове-на-Дону примет участие личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа из Ростовской области, Кубани и Ставрополья. В парадный строй должны были войти более 40 боевых самолетов и вертолетов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html
https://ria.ru/20220509/kaliningrad-1787624771.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день победы, общество, безопасность, ростов-на-дону, ростовская область
11:44 09.05.2022 (обновлено: 13:25 09.05.2022)
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
В Ростове-на-Дону из-за низкой видимости отменили воздушную часть парада Победы