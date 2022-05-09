https://ria.ru/20220509/parad-1787618922.html

В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы

В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы

Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:44

2022-05-09T11:44

2022-05-09T13:25

день победы — 2022

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Воздушную часть парада Победы, которая должна была стать единственной на юге России, отменили в Ростове-на-Дону из-за низкой видимости на аэродромах взлета, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа."Авиапарад отменен из-за низкой видимости на аэродромах взлета", - сказал он.Предполагалось, что в воздушном параде в Ростове-на-Дону примет участие личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа из Ростовской области, Кубани и Ставрополья. В парадный строй должны были войти более 40 боевых самолетов и вертолетов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html

https://ria.ru/20220509/kaliningrad-1787624771.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

день победы, общество, безопасность, ростов-на-дону, ростовская область