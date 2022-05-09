https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2022
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
Около 2,5 тысячи человек и порядка 50 единиц военной техники приняли участие в параде в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:17
2022-05-09T11:17
2022-05-09T11:23
день победы — 2022
общество
безопасность
россия
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек и порядка 50 единиц военной техники приняли участие в параде в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.По данным Южного военного округа, в параде Победы приняли участие расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона, в том числе личный состав мотострелкового, танкового и артиллерийского полков 150-й мотострелковой дивизии, соединений специального назначения, связи, радиоэлектронной борьбы, а также расчеты областного Погрануправления ФСБ России, Донского спасцентра МЧС России, казачьих корпусов. Всего в парадном строю прошли порядка 2,5 тысячи человек, в том числе свыше 2,3 военнослужащих ЮВО.В составе механизированной колонны по Театральной площади проследовали около 50 единиц военной техники. Во главе – легендарные участники сражений Великой Отечественной войны – реактивные установки БМ-13 "Катюша", а также грузовые автомобили ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3 образца 1942 года.Кроме того, зрители увидели бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, бортовой тягач КамАЗ-6350 с буксируемыми 152-мм гаубицами "Мста-Б", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", новейшие реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", зенитные ракетные системы нового поколения С-350 "Витязь", один из самых мощных танков Вооруженных Сил РФ – танк Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. Также в составе механизированной колонны был задействован робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который применялся в Сирии при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/ogon-1787613793.html
https://ria.ru/20220509/ogon-1787613793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, безопасность, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южный военный округ, бмп-3, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", т-72б3, день победы
11:17 09.05.2022 (обновлено: 11:23 09.05.2022)
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие 2,5 тысячи человек и 50 единиц техники