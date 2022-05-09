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На Красной площади в Москве завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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На Красной площади в Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:00
2022-05-09T11:00
день победы — 2022
день победы
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости.Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр.Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако, как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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день победы, москва
11:00 09.05.2022
 
На Красной площади в Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Рота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Рота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости.
Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр.
Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако, как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.
Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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