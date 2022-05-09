https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:00
2022-05-09T11:00
2022-05-09T11:00
день победы — 2022
день победы
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости.Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр.Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако, как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, москва
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости.
Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр.
Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако, как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
, воздушная часть парада в Москве
отменена из-за погоды.
Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.