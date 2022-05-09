https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html

На Красной площади в Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

На Красной площади в Москве завершился парад Победы

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:00

2022-05-09T11:00

2022-05-09T11:00

день победы — 2022

день победы

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости.Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр.Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако, как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/veterany-1787608508.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва