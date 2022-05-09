https://ria.ru/20220509/parad-1787608700.html

На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники

На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники - РИА Новости, 09.05.2022

На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники

Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:51

2022-05-09T10:51

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день победы — 2022

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Первым на площади появляется легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.Одной из особенностей этого парада стало участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

т-34, бмп-3, бмп-2, день победы, общество