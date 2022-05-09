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На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники - РИА Новости, 09.05.2022
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники
Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:51
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день победы — 2022
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день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Первым на площади появляется легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.Одной из особенностей этого парада стало участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html
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т-34, бмп-3, бмп-2, день победы, общество
10:51 09.05.2022 (обновлено: 10:52 09.05.2022)
 
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники

Колонна военной техники начала движение по Красной площади в Москве на параде Победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Танк Т-34-85 на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Первым на площади появляется легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.
Одной из особенностей этого парада стало участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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