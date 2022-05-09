https://ria.ru/20220509/parad-1787608700.html
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники - РИА Новости, 09.05.2022
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники
Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:51
2022-05-09T10:51
2022-05-09T10:52
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военная техника проходит по Красной площади российской столицы на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Первым на площади появляется легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.Одной из особенностей этого парада стало участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
т-34, бмп-3, бмп-2, день победы, общество
10:51 09.05.2022 (обновлено: 10:52 09.05.2022)
На параде Победы в Москве начала движение колонна военной техники
Колонна военной техники начала движение по Красной площади в Москве на параде Победы