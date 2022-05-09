https://ria.ru/20220509/parad-1787605304.html
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды - РИА Новости, 09.05.2022
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:37
2022-05-09T10:37
2022-05-09T10:55
день победы — 2022
екатеринбург
новосибирск
самара
день победы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787591043_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_9b15f00cd87b5c78575fdaab05e0c834.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО)."В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре", - сказали в пресс-службе.Ранее в Екатеринбурге завершился военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего к параду 9 мая в Екатеринбурге были привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники.
https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html
екатеринбург
новосибирск
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787591043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fac20cd9cac78a0898cd1cc8b7ff74d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, новосибирск, самара, день победы, общество
10:37 09.05.2022 (обновлено: 10:55 09.05.2022)
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся из-за плохой погоды