https://ria.ru/20220509/parad-1787605304.html

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды - РИА Новости, 09.05.2022

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:37

2022-05-09T10:37

2022-05-09T10:55

день победы — 2022

екатеринбург

новосибирск

самара

день победы

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО)."В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре", - сказали в пресс-службе.Ранее в Екатеринбурге завершился военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего к параду 9 мая в Екатеринбурге были привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники.

https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html

екатеринбург

новосибирск

самара

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, новосибирск, самара, день победы, общество