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Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды - РИА Новости, 09.05.2022
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Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды - РИА Новости, 09.05.2022
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:37
2022-05-09T10:55
день победы — 2022
екатеринбург
новосибирск
самара
день победы
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО)."В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре", - сказали в пресс-службе.Ранее в Екатеринбурге завершился военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего к параду 9 мая в Екатеринбурге были привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники.
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екатеринбург, новосибирск, самара, день победы, общество
10:37 09.05.2022 (обновлено: 10:55 09.05.2022)
 
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре отменили из-за погоды

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся из-за плохой погоды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники перед началом военного парада
Участники перед началом военного парада - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники перед началом военного парада. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре не состоялся в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре", - сказали в пресс-службе.
Приветствие военнослужащих министра обороны Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:37День Победы — 2022
В параде Победы пройдут военные, участвующие в спецоперации, заявил Путин
Ранее в Екатеринбурге завершился военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего к параду 9 мая в Екатеринбурге были привлечены около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, более 50 единиц военной техники.
 
День Победы — 2022ЕкатеринбургНовосибирскСамараДень ПобедыОбщество
 
 
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