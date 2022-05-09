https://ria.ru/20220509/parad-1787597733.html

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

В Москве отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:59

2022-05-09T09:59

2022-05-09T12:29

день победы — 2022

день победы

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве, Песков ответил утвердительно."Да", — сказал он.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более десяти километров.Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва, дмитрий песков