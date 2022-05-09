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В Москве отменили воздушную часть парада Победы
В Москве отменили воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:59
2022-05-09T09:59
2022-05-09T12:29
день победы — 2022
день победы
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве, Песков ответил утвердительно."Да", — сказал он.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более десяти километров.Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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день победы, москва, дмитрий песков
09:59 09.05.2022 (обновлено: 12:29 09.05.2022)
В Москве отменили воздушную часть парада Победы
В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за погодных условий
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве
, Песков ответил утвердительно.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более десяти километров.
Это уже не первый раз, когда из-за погоды отменяется воздушная часть парада Победы.