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Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция

На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:48

2022-05-09T09:48

2022-05-09T10:03

день победы — 2022

день победы

общество

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На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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