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Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:48
2022-05-09T09:48
2022-05-09T10:03
день победы — 2022
день победы
общество
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На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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4.7
96
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LIVE: Парад Победы на Красной площади
LIVE: Парад Победы на Красной площади
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РИА Новости
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4.7
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день победы, общество, видео
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-09T09:48
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PT76M18S
09:48 09.05.2022 (обновлено: 10:03 09.05.2022)
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади в Москве проходит парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.