https://ria.ru/20220509/panama-1787683316.html

В Панаме прошла акция "Бессмертный полк"

В Панаме прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Панаме прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы прошла в Панаме, в ней, помимо россиян, приняли участие представители панамской общественности и академических... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:50

2022-05-09T18:50

2022-05-09T18:50

день победы — 2022

в мире

панама

день победы

акция "бессмертный полк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы прошла в Панаме, в ней, помимо россиян, приняли участие представители панамской общественности и академических кругов, включая Панамский комитет дружбы и солидарности с Россией, сообщило посольство РФ в Панаме."В преддверии Дня Победы прошла традиционная для этого праздника акция "Бессмертный полк". В шествии приняли участие КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников) Панамы, Ассоциация русской культуры и другие организации российских соотечественников под руководством координатора "Бессмертного полка Панамы" А.Н.Гончаровой, представители панамской общественности и академических кругов, включая Панамский комитет дружбы и солидарности с Россией (КОПАСОР), а также сотрудники посольства", - отметили в диппредставительстве.В посольстве добавили, что представители Панамы громко и эмоционально поддержали акцию.Также в преддверии Дня Победы в Панаме состоялся прием с участием представителей панамской общественности и академических кругов."В приветственном слове посол Евгений Мирославович Бойков подчеркнул священный характер праздника Великой Победы для каждого россиянина. В качестве почетного гостя на приеме присутствовала Р.А.Иванова − ветеран Великой Отечественной войны, проживающая в Панаме. Была представлена выставка медалей родственников соотечественников, принимавших участие в войне, а также миниатюрных моделей советской боевой техники и фотографий военных лет", - рассказали в посольстве.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, панама, день победы, акция "бессмертный полк"