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Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади

Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади - РИА Новости, 09.05.2022

Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади

Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас просят министерство обороны и министерство культуры убрать советский военный мемориал из РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:26

2022-05-09T21:26

2022-05-09T21:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас просят министерство обороны и министерство культуры убрать советский военный мемориал из парка Раади, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Я и мэр Тарту Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в этих министерствах и принять необходимые решения для переноса советского памятника из Раади", - сказал ERR Тынис Лукас.По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а надгробный памятник следует перенести.Мемориальный комплекс в парке Раади был открыт в декабре 1975 года. Его авторы - скульптор Антс Мёльдер и архитектор Рейн Лууп. Мемориал обрамляют 24 бетонных надгробия с православными крестами, установленными на газоне. На части стены рядом с памятником написано на русском и эстонском языках о том, что Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям.

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в мире, эстония, тарту