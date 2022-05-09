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Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади - РИА Новости, 09.05.2022
Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас просят министерство обороны и министерство культуры убрать советский военный мемориал из РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:26
2022-05-09T21:26
2022-05-09T21:27
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тарту
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас просят министерство обороны и министерство культуры убрать советский военный мемориал из парка Раади, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Я и мэр Тарту Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в этих министерствах и принять необходимые решения для переноса советского памятника из Раади", - сказал ERR Тынис Лукас.По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а надгробный памятник следует перенести.Мемориальный комплекс в парке Раади был открыт в декабре 1975 года. Его авторы - скульптор Антс Мёльдер и архитектор Рейн Лууп. Мемориал обрамляют 24 бетонных надгробия с православными крестами, установленными на газоне. На части стены рядом с памятником написано на русском и эстонском языках о том, что Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям.
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в мире, эстония, тарту
21:26 09.05.2022 (обновлено: 21:27 09.05.2022)
Власти Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
Власти эстонского Тарту попросили убрать памятник советским воинам из парка Раади
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас просят министерство обороны и министерство культуры убрать советский военный мемориал из парка Раади, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"Я и мэр Тарту
Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в этих министерствах и принять необходимые решения для переноса советского памятника из Раади", - сказал ERR Тынис Лукас.
По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а надгробный памятник следует перенести.
Мемориальный комплекс в парке Раади был открыт в декабре 1975 года. Его авторы - скульптор Антс Мёльдер и архитектор Рейн Лууп. Мемориал обрамляют 24 бетонных надгробия с православными крестами, установленными на газоне. На части стены рядом с памятником написано на русском и эстонском языках о том, что Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям.