В Базеле представители посольств стран СНГ почтили память советских воинов
В Базеле дипломаты России и других стран СНГ почтили память советских воинов
Флаги государств СНГ . Архивное фото
БЕРН, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков к могиле советских солдат состоялась на кладбище "Хёрнли" в швейцарском Базеле, сообщил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.
"Церемония прошла, как и было запланировано, мы признательны властям города Базеля, которые обеспечили безопасность данного мероприятия, в котором приняли участие представители не только российских посольства и постпредства, но и представители братских нам стран СНГ, постпредств и посольств", - сказал Гармонин и добавил, что в мероприятии также приняли участие представители Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Туркменистана.
Дипломат уточнил, что по просьбе властей Базеля церемония прошла без музыкального сопровождения и была ограничена по времени. Как подчеркнул Гармонин, власти Базеля сделали все, чтобы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошёл в понедельник с послом России в Польше Сергеем Андреевым.
"За освобождение Польши отдано более 600 тысяч жизней солдат Красной армии, а сегодня мы видим, как в этой стране и некоторых других оскверняются памятники и сносятся памятники советским солдатам. Сегодня при церемонии возложения венка облили красной краской нашего посла в Польше. Таких примеров, когда бацилла "коричневой чумы" возрождается во многих странах, когда пытаются на одну доску поставить победителей и преступников, очень много", - сказал российский посол в Швейцарии.
На кладбище "Хёрнли" погребены останки четверых красноармейцев - рядовых Григория Титова и Ивана Сумачева, а также двух неизвестных солдат.