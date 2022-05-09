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В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022
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В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ
В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022
В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ
Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:49
2022-05-09T16:45
день победы — 2022
финляндия
день победы
павел кузнецов
белоруссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."По устоявшейся традиции в День Победы посольство России в Финляндии провело памятную церемонию в Ханко (на советском мемориальном кладбище). Посол России в Финляндии Павел Кузнецов, старшие дипломаты и сотрудники аппарата военного атташе возложили цветы к памятнику на месте захоронения советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны. В мероприятии также приняли участие Алексей Самосуев и российские соотечественники", - отметили в дипмиссии.В городе Ханко расположено советское мемориальное кладбище, где захоронено более 450 бойцов Красной армии.
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финляндия, день победы, павел кузнецов, белоруссия
15:49 09.05.2022 (обновлено: 16:45 09.05.2022)
 
В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ

В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев Великой Отечественной войны

© Фото : Посольство России в Финляндии/ВконтактеПослы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны в Ханко
Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны в Ханко - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Посольство России в Финляндии/Вконтакте
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"По устоявшейся традиции в День Победы посольство России в Финляндии провело памятную церемонию в Ханко (на советском мемориальном кладбище). Посол России в Финляндии Павел Кузнецов, старшие дипломаты и сотрудники аппарата военного атташе возложили цветы к памятнику на месте захоронения советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны. В мероприятии также приняли участие Алексей Самосуев и российские соотечественники", - отметили в дипмиссии.
В городе Ханко расположено советское мемориальное кладбище, где захоронено более 450 бойцов Красной армии.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 15:27День Победы — 2022
В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы
 
День Победы — 2022ФинляндияДень ПобедыПавел КузнецовБелоруссия
 
 
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