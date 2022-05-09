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В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ

В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ - РИА Новости, 09.05.2022

В Финляндии послы России и Белоруссии почтили память героев ВОВ

Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:49

2022-05-09T15:49

2022-05-09T16:45

день победы — 2022

финляндия

день победы

павел кузнецов

белоруссия

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Послы России и Белоруссии в Финляндии Павел Кузнецов и Алексей Самосуев почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."По устоявшейся традиции в День Победы посольство России в Финляндии провело памятную церемонию в Ханко (на советском мемориальном кладбище). Посол России в Финляндии Павел Кузнецов, старшие дипломаты и сотрудники аппарата военного атташе возложили цветы к памятнику на месте захоронения советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны. В мероприятии также приняли участие Алексей Самосуев и российские соотечественники", - отметили в дипмиссии.В городе Ханко расположено советское мемориальное кладбище, где захоронено более 450 бойцов Красной армии.

https://ria.ru/20220508/avtoprobeg-1787518458.html

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финляндия, день победы, павел кузнецов, белоруссия