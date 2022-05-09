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Минобороны ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел - РИА Новости, 09.05.2022
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Минобороны ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел
Минобороны ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел - РИА Новости, 09.05.2022
Минобороны ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел
Минобороны России ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел "Во власти преступного беспамятства". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:08
2022-05-09T00:51
в мире
украина
россия
день победы — 2022
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Минобороны России ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел "Во власти преступного беспамятства".В ведомстве отмечают, что раздел рассказывает о сражениях Красной армии в годы Великой Отечественной войны за города западных областей Украины, о героях-красноармейцах, совершивших подвиги в этих боях, об исторической памяти, которая сохраняется могилами воинов и мемориалами в их честь, и о преступлениях украинской власти, которая всеми силами пытается стереть эту братскую память народов.В частности, в разделе рассказывается о мемориальном комплексе "Холм Славы" в Ужгороде. В 73 братских и 147 индивидуальных могилах комплекса погребены 960 советских военных, большая часть из которых погибла в годы Великой Отечественной войны. Перед Вечным огнем мемориала на стеле надпись: "Вічна слава героям, які загинули в боях за свободу i незалежність нашої великої Батьківщини!" ("Вечная слава героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей великой Родины!")В разделе публикуются журналы боевых действий Красной армии за города на Западе Украины. В документах упоминается детальная обстановка на фронте, подробно описывается, как, в частности, войска 60-й армии освобождали Львов.На архивной карте видно, как обходным маневром 15-го стрелкового корпуса были отрезаны все пути отступления бродской группировки противника в направлении Львова, в результате чего многочисленные войска гитлеровцев, среди которых была 14-я дивизия СС "Галиция" (также известная как "Галичина" – подразделение, в состав которого входили украинские коллаборационисты), не смогли принять участие в сражении за город и были разгромлены.В разделе публикуется и информация о героических подвигах бойцов, многие из которых были родом с Украины. Так, в частности, в документах указано, что медалью "За отвагу" был награжден санитарный инструктор стрелковой роты сержант медицинской службы Федор Писаришин.В разделе приводятся и свидетельства варварства украинских националистов, при участии властей уничтожающих советские мемориальные комплексы, пытаясь стереть братскую героическую память.Указано, что в городе Черновцы были демонтированы два советских монумента: скульптура "Красноармейцы в бою" и памятник одному из основателей Коммунистической партии Буковины — Семену Галицкому."Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!" – так прокомментировали надругательство над памятью в Черновицкой городской раде."Нынешняя власть на Украине всеми силами пытается украсть память у своего народа. И вернуть ее – наша главная задача!" - заключают в Минобороны РФ.
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в мире, украина, россия
00:08 09.05.2022 (обновлено: 00:51 09.05.2022)
 
Минобороны ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел

Минобороны запустило на своем сайте раздел про осквернение исторической памяти на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид разрушенного Киева в годы Великой Отечественной войны
Вид разрушенного Киева в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Вид разрушенного Киева в годы Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Минобороны России ко Дню Победы запустило на своем сайте новый исторический раздел "Во власти преступного беспамятства".
В ведомстве отмечают, что раздел рассказывает о сражениях Красной армии в годы Великой Отечественной войны за города западных областей Украины, о героях-красноармейцах, совершивших подвиги в этих боях, об исторической памяти, которая сохраняется могилами воинов и мемориалами в их честь, и о преступлениях украинской власти, которая всеми силами пытается стереть эту братскую память народов.
"В разделе представлены оперативные документы 1-го и 4-го Украинских фронтов, учетные карточки воинских захоронений и мемориалов, установленных в местах ожесточенных боев; наградные материалы на воинов Красной Армии; свидетельства варварского отношения украинских националистов к советским памятникам, к своему собственному героическому прошлому", - подчеркнули в Минобороны.
В частности, в разделе рассказывается о мемориальном комплексе "Холм Славы" в Ужгороде. В 73 братских и 147 индивидуальных могилах комплекса погребены 960 советских военных, большая часть из которых погибла в годы Великой Отечественной войны. Перед Вечным огнем мемориала на стеле надпись: "Вічна слава героям, які загинули в боях за свободу i незалежність нашої великої Батьківщини!" ("Вечная слава героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей великой Родины!")
В разделе публикуются журналы боевых действий Красной армии за города на Западе Украины. В документах упоминается детальная обстановка на фронте, подробно описывается, как, в частности, войска 60-й армии освобождали Львов.
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На архивной карте видно, как обходным маневром 15-го стрелкового корпуса были отрезаны все пути отступления бродской группировки противника в направлении Львова, в результате чего многочисленные войска гитлеровцев, среди которых была 14-я дивизия СС "Галиция" (также известная как "Галичина" – подразделение, в состав которого входили украинские коллаборационисты), не смогли принять участие в сражении за город и были разгромлены.
В разделе публикуется и информация о героических подвигах бойцов, многие из которых были родом с Украины. Так, в частности, в документах указано, что медалью "За отвагу" был награжден санитарный инструктор стрелковой роты сержант медицинской службы Федор Писаришин.
"С 19.08.1944 года по 25.08.1944 года вынес с поля боя 18 человек раненых бойцов и командиров с их оружием", - указано в документе.
В разделе приводятся и свидетельства варварства украинских националистов, при участии властей уничтожающих советские мемориальные комплексы, пытаясь стереть братскую героическую память.
Указано, что в городе Черновцы были демонтированы два советских монумента: скульптура "Красноармейцы в бою" и памятник одному из основателей Коммунистической партии Буковины — Семену Галицкому.
"Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!" – так прокомментировали надругательство над памятью в Черновицкой городской раде.
"Нынешняя власть на Украине всеми силами пытается украсть память у своего народа. И вернуть ее – наша главная задача!" - заключают в Минобороны РФ.
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