https://ria.ru/20220509/osetiya-1787616259.html

В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии

В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022

В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии

Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:33

выборы в южной осетии — 2022

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

южная осетия

алан гаглоев

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Рассчитываем, что все будет хорошо, в том числе, на преемственность", - сказал Руденко.Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщал Центризбирком республики после обработки более 85% протоколов.

https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы в южной осетии — 2022, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, южная осетия, алан гаглоев