https://ria.ru/20220509/osetiya-1787616259.html
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии
Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:33
выборы в южной осетии — 2022
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
южная осетия
алан гаглоев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Рассчитываем, что все будет хорошо, в том числе, на преемственность", - сказал Руденко.Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщал Центризбирком республики после обработки более 85% протоколов.
https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в южной осетии — 2022, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, южная осетия, алан гаглоев
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:33 09.05.2022)
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии
Россия рассчитывает на преемственность в отношениях с Южной Осетией