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В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
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В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии
Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:33
выборы в южной осетии — 2022
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
южная осетия
алан гаглоев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Рассчитываем, что все будет хорошо, в том числе, на преемственность", - сказал Руденко.Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщал Центризбирком республики после обработки более 85% протоколов.
https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html
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выборы в южной осетии — 2022, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, южная осетия, алан гаглоев
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:33 09.05.2022)
 
В МИД прокомментировали результаты президентских выборов в Южной Осетии

Россия рассчитывает на преемственность в отношениях с Южной Осетией

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с Южной Осетией сохранится преемственность после победы Алана Гаглоева на выборах президента, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Рассчитываем, что все будет хорошо, в том числе, на преемственность", - сказал Руденко.
Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова, сообщал Центризбирком республики после обработки более 85% протоколов.
Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 01:44
Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится
 
Выборы в Южной Осетии — 2022Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаЮжная ОсетияАлан Гаглоев
 
 
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