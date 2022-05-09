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Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/operatsiya-1787644446.html
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:14
2022-05-09T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин."Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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в мире, украина, донбасс, владимир путин
14:14 09.05.2022 (обновлено: 16:06 09.05.2022)
 
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин

Путин: операция в Донбассе выполняется, нет сомнений, что результаты будут достигнуты

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:22Специальная военная операция на Украине
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Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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