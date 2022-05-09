https://ria.ru/20220509/operatsiya-1787644446.html

Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин

Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин

Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:14

2022-05-09T14:14

2022-05-09T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин."Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".

https://ria.ru/20220509/medvedev-1787636269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донбасс, владимир путин