https://ria.ru/20220509/operatsiya-1787644446.html
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:14
2022-05-09T14:14
2022-05-09T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин."Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - подчеркнул президент РФ.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
https://ria.ru/20220509/medvedev-1787636269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, владимир путин
14:14 09.05.2022 (обновлено: 16:06 09.05.2022)
Спецоперация в Донбассе выполняется, заявил Путин
Путин: операция в Донбассе выполняется, нет сомнений, что результаты будут достигнуты