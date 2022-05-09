https://ria.ru/20220509/oon-1787615707.html
Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине
Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине
Контакты между Россией и ООН по гуманитарным вопросам по Украине продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:25
2022-05-09T11:25
2022-05-09T11:52
специальная военная операция на украине
оон
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Контакты между Россией и ООН по гуманитарным вопросам по Украине продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Реализуется принципиальная договорённость, достигнутая во время встречи президента России ООН в Москве. Идёт взаимодействие и совместная работа в интересах гуманитарных эвакуаций и гуманитарному содействию населению. Контакты продолжаются", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:25 09.05.2022 (обновлено: 11:52 09.05.2022)
Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине
Дипломат Вершинин: Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине