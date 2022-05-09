https://ria.ru/20220509/oon-1787615707.html

Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине

Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине - РИА Новости, 09.05.2022

Россия продолжает контакты с ООН по гуманитарным вопросам на Украине

Контакты между Россией и ООН по гуманитарным вопросам по Украине продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:25

2022-05-09T11:25

2022-05-09T11:52

специальная военная операция на украине

оон

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Контакты между Россией и ООН по гуманитарным вопросам по Украине продолжаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Реализуется принципиальная договорённость, достигнутая во время встречи президента России ООН в Москве. Идёт взаимодействие и совместная работа в интересах гуманитарных эвакуаций и гуманитарному содействию населению. Контакты продолжаются", - сказал Вершинин.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оон, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)