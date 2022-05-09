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В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк"

В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк"

Все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка" в Москве, сняты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:49

2022-05-09T21:49

2022-05-09T21:57

день победы — 2022

общество

москва

день победы

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка" в Москве, сняты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Завершилось шествие "Бессмертного полка", в связи с этим сняты все ограничения движения", - говорится в сообщении.Также подчеркивается, что ситуативные ограничения на станциях метро Москвы, расположенных около мест проведения салюта, остаются в силе.

https://ria.ru/20220509/vdnkh-1787691769.html

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общество, москва, день победы, акция "бессмертный полк"