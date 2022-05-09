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В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк"
В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк"
Все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка" в Москве, сняты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:49
2022-05-09T21:57
день победы — 2022
общество
москва
день победы
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка" в Москве, сняты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Завершилось шествие "Бессмертного полка", в связи с этим сняты все ограничения движения", - говорится в сообщении.Также подчеркивается, что ситуативные ограничения на станциях метро Москвы, расположенных около мест проведения салюта, остаются в силе.
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общество, москва, день победы, акция "бессмертный полк"
21:49 09.05.2022 (обновлено: 21:57 09.05.2022)
 
В Москве сняли ограничения движения, связанные с акцией "Бессмертный полк"

В Москве сняли все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Шествие "Бессмертный полк" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения движения, связанные с шествием "Бессмертного полка" в Москве, сняты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Завершилось шествие "Бессмертного полка", в связи с этим сняты все ограничения движения", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что ситуативные ограничения на станциях метро Москвы, расположенных около мест проведения салюта, остаются в силе.
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