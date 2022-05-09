https://ria.ru/20220509/ogon-1787613793.html

В городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь

В городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022

В городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь

В освобожденном городе Волноваха зажгли вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:16

2022-05-09T11:16

2022-05-09T13:50

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 9 мая – РИА Новости. В освобожденном городе Волноваха зажгли вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости.По словам и.о. главы администрации города Волноваха Константина Зинченко, "Семьдесят семь лет назад весь советский народ ликовал и праздновал этот великий праздник – День Победы". "Прошли годы, но людская река не иссякает в этот день к памятникам, возведенным в честь погибших граждан и военнослужащих, отдавших жизнь за мир и свободу", - сказал он.Зинченко отметил, что "более 27 миллионов советских граждан стали жертвами той кровавой бойни"."И сегодня мы вместе с вами здесь чтим память погибших. Зажжение вечного огня – это символ нашего отношения к исторической правде. Это доказательство того, что мы – дети, внуки, правнуки наших дедов - не забываем и помним их исторический подвиг, который спас человечество от фашизма и подарил нам жизнь", - сказал и.о. главы администрации.Он также отметил, что Волноваха, сильно разрушенная украинскими войсками, будет восстановлена "вместе с нашими российскими друзьями", "я в это твердо верю".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, в мире, волноваха, днр