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Экс-премьер Франции обжалует приговор по делу о фиктивном трудоустройстве
Экс-премьер Франции обжалует приговор по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 09.05.2022
Экс-премьер Франции обжалует приговор по делу о фиктивном трудоустройстве
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон, приговоренный к году тюрьмы, подаст кассационную жалобу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвокатов. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:27
2022-05-09T17:27
2022-05-09T17:27
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон, приговоренный к году тюрьмы, подаст кассационную жалобу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвокатов.Апелляционный суд Парижа в понедельник приговорил Фийона к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве своей жены. Супруга бывшего главы правительства Пенелопа Фийон была приговорена к двум годам лишения свободы условно.Как сообщили адвокаты, после вынесения приговора Фийон заявил, что подаст кассационную жалобу.В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция.Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.
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в мире, пенелопа фийон, париж, франция, франсуа фийон
Экс-премьер Франции обжалует приговор по делу о фиктивном трудоустройстве
Экс-премьер Франции Фийон обжалует приговор суда по делу о фиктивном трудоустройстве жены
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости.
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон, приговоренный к году тюрьмы, подаст кассационную жалобу, сообщает
агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвокатов.
Апелляционный суд Парижа
в понедельник приговорил Фийона к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве своей жены. Супруга бывшего главы правительства Пенелопа Фийон
была приговорена к двум годам лишения свободы условно.
Как сообщили адвокаты, после вынесения приговора Фийон заявил, что подаст кассационную жалобу.
В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.
Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.