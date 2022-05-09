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Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы

Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы

Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:47

2022-05-09T23:47

2022-05-09T23:49

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

вооруженные силы украины

день победы

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко.Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".Мужчина показал последствия ударов по жилым кварталам, предположительно, из РСЗО "Град".Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, характер повреждений и частота обстрелов показывают, что это не самодеятельность отдельных украинских расчетов, а целенаправленные действия, направленные на срыв праздника в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/obstrel-1787695869.html

донбасс

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донбасс, украина, вооруженные силы украины, день победы