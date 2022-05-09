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Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrely-1787706920.html
Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы
Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы
Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:47
2022-05-09T23:49
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
вооруженные силы украины
день победы
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко.Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".Мужчина показал последствия ударов по жилым кварталам, предположительно, из РСЗО "Град".Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, характер повреждений и частота обстрелов показывают, что это не самодеятельность отдельных украинских расчетов, а целенаправленные действия, направленные на срыв праздника в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787695869.html
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донбасс, украина, вооруженные силы украины, день победы
23:47 09.05.2022 (обновлено: 23:49 09.05.2022)
 
Украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы

Местный житель сообщил, что украинские военные усилили обстрелы Донецка в День Победы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко.
Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".
Мужчина показал последствия ударов по жилым кварталам, предположительно, из РСЗО "Град".
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, характер повреждений и частота обстрелов показывают, что это не самодеятельность отдельных украинских расчетов, а целенаправленные действия, направленные на срыв праздника в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 21:15Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныДень Победы
 
 
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