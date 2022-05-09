https://ria.ru/20220509/obstrel-1787700968.html

При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека

При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 09.05.2022

При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:10

2022-05-09T22:10

2022-05-09T22:10

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14b37bb4bd740f24606907d2a45ceba4.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что раненые являются жителями населенного пункта Валерьяновка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1336 человек, добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/pogibshie-1787690725.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс