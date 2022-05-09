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При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 09.05.2022
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:10
2022-05-09T22:10
2022-05-09T22:10
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что раненые являются жителями населенного пункта Валерьяновка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1336 человек, добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека
В ДНР сообщили, что при обстреле ВФУ освобожденной территории пострадали три человека
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости.
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram
-канале.
Отмечается, что раненые являются жителями населенного пункта Валерьяновка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1336 человек, добавляет представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.