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При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787700968.html
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 09.05.2022
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:10
2022-05-09T22:10
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что раненые являются жителями населенного пункта Валерьяновка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1336 человек, добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/pogibshie-1787690725.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
22:10 09.05.2022
 
При обстреле ВФУ освобожденной территории ДНР пострадали три человека

В ДНР сообщили, что при обстреле ВФУ освобожденной территории пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ
Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденной территории республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что раненые являются жителями населенного пункта Валерьяновка. Общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1336 человек, добавляет представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 20:06Специальная военная операция на Украине
Трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, 15 получили ранения
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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