https://ria.ru/20220509/obstrel-1787699244.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:47

2022-05-09T21:47

2022-05-09T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

украина

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением миномётов 120 миллиметров (четыре мины)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787698718.html

первомайск

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, украина, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика