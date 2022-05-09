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Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787681381.html
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой
Здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР оказались под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:27
2022-05-09T18:28
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР оказались под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую. Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ясиноватая, украина, донбасс, днр
18:27 09.05.2022 (обновлено: 18:28 09.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР оказались под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую. Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонбассДНР
 
 
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