https://ria.ru/20220509/obstrel-1787681381.html
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой
Здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР оказались под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:27
2022-05-09T18:27
2022-05-09T18:28
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Здание лицея и многоквартирный дом в населенном пункте Ясиноватая в ДНР оказались под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую. Под обстрелом оказались здание лицея и многоквартирный дом по улице Лермонтова", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787651080.html
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ясиноватая, украина, донбасс, днр
18:27 09.05.2022 (обновлено: 18:28 09.05.2022)
Украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли лицей и многоквартирный дом в Ясиноватой