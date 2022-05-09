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Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787678642.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские войска в 17.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:05
2022-05-09T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/kherson-1787621630.html
кировский район
донецк (днр)
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
18:05 09.05.2022
 
Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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