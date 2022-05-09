https://ria.ru/20220509/obstrel-1787655287.html

Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"

Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов" - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"

Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:15

2022-05-09T15:15

2022-05-09T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.50 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (10 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/obstrely-1787642027.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины