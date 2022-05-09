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Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов" - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787655287.html
Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"
Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов" - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"
Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:15
2022-05-09T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.50 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (10 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
15:15 09.05.2022 (обновлено: 15:29 09.05.2022)
 
Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.50 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (10 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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