15:15 09.05.2022 (обновлено: 15:29 09.05.2022)
Украинские войска выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Золотому-5, десять снарядов из "Градов"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) обстреляли Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.50 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21 (10 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.