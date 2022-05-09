https://ria.ru/20220509/obstrel-1787651080.html

ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"

ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града" - РИА Новости, 09.05.2022

ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:54

2022-05-09T14:54

2022-05-09T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дывлеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Ленина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – населенный пункт Лозовое: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра; 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/donetsk-1787644569.html

https://ria.ru/20220509/dokuchaevsk-1787634199.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк