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ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града" - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787651080.html
ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"
ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града" - РИА Новости, 09.05.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:54
2022-05-09T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дывлеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Ленина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – населенный пункт Лозовое: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра; 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/donetsk-1787644569.html
https://ria.ru/20220509/dokuchaevsk-1787634199.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
14:54 09.05.2022 (обновлено: 15:11 09.05.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую ракетами из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Лозовое и Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дывлеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Ленина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – населенный пункт Лозовое: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра; 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Вчера, 14:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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