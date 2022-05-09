https://ria.ru/20220509/obstrel-1787613298.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, за пять минут выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:11

2022-05-09T11:11

2022-05-09T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

ясиноватая

днр

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, за пять минут выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/ogon-1787613793.html

докучаевск

ясиноватая

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, докучаевск, ясиноватая, днр, украина