https://ria.ru/20220509/obstrel-1787590078.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска за полтора часа утром в понедельник совершили шесть обстрелов Горловки, Доломитного, Еленовки и Доли в Донецкой народной республике, выпустив... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:05

2022-05-09T09:05

2022-05-09T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа утром в понедельник совершили шесть обстрелов Горловки, Доломитного, Еленовки и Доли в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Глубокая"): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре снаряда из танка; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Доля: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/pomosch-1787567308.html

https://ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787574075.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина