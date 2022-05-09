Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787590078.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска за полтора часа утром в понедельник совершили шесть обстрелов Горловки, Доломитного, Еленовки и Доли в Донецкой народной республике, выпустив... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:05
2022-05-09T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783571185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0f1fc07c98e25c975792a0feeda3262.jpg
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа утром в понедельник совершили шесть обстрелов Горловки, Доломитного, Еленовки и Доли в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Глубокая"): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре снаряда из танка; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Доля: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/pomosch-1787567308.html
https://ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787574075.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783571185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91a32f53cd998898f78a13a017aaf443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
09:05 09.05.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские войска за 1,5 часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа утром в понедельник совершили шесть обстрелов Горловки, Доломитного, Еленовки и Доли в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Глубокая"): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре снаряда из танка; 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Доля: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 23:06
Зеленский заявил, что Украина ждет от G7 помощи в восстановлении экономики
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 01:25
Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала