https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html

Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"

Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"

Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:31

2022-05-09T13:31

2022-05-09T13:31

день победы — 2022

общество

норильск

день победы

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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка"."Снег пошел с самого утра и где-то до 13.00 (9.00 мск). Во время шествия был ветер и снегопад. Мороз градусов 5-7. Это не помешало пройти и пронести портреты своих героев", - рассказала жительница Норильска Наталья.В городском совете Норильска РИА Новости сообщили, что на параде и шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 10 тысяч горожан.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, норильск, день победы