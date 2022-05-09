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Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"
Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:31
2022-05-09T13:31
день победы — 2022
общество
норильск
день победы
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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка"."Снег пошел с самого утра и где-то до 13.00 (9.00 мск). Во время шествия был ветер и снегопад. Мороз градусов 5-7. Это не помешало пройти и пронести портреты своих героев", - рассказала жительница Норильска Наталья.В городском совете Норильска РИА Новости сообщили, что на параде и шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 10 тысяч горожан.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, норильск, день победы
13:31 09.05.2022
 
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"

Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов в "Бессмертном полку"

© РИА Новости / Максим БлиновНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Норильск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка".
"Снег пошел с самого утра и где-то до 13.00 (9.00 мск). Во время шествия был ветер и снегопад. Мороз градусов 5-7. Это не помешало пройти и пронести портреты своих героев", - рассказала жительница Норильска Наталья.
В городском совете Норильска РИА Новости сообщили, что на параде и шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 10 тысяч горожан.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:24Республика Саха (Якутия)
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