https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"
Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:31
2022-05-09T13:31
2022-05-09T13:31
день победы — 2022
общество
норильск
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144483/69/1444836983_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_d45b66e9339ef6c19842c12536a85f85.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов на шествии "Бессмертного полка"."Снег пошел с самого утра и где-то до 13.00 (9.00 мск). Во время шествия был ветер и снегопад. Мороз градусов 5-7. Это не помешало пройти и пронести портреты своих героев", - рассказала жительница Норильска Наталья.В городском совете Норильска РИА Новости сообщили, что на параде и шествии "Бессмертного полка" приняли участие не менее 10 тысяч горожан.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/yakutsk-1787636745.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144483/69/1444836983_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_a958d46e3ddaa37304361990adb0546c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, норильск, день победы
Норильчане в снег и метель вышли на акцию "Бессмертного полка"
Жители заполярного Норильска в метель пронесли портреты своих дедов в "Бессмертном полку"