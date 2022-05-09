https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада

Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада - РИА Новости, 09.05.2022

Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада

Евросоюз не сможет свести к нулю экспорт нефти из России, так как это просто нереально и нецелесообразно, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:23

2022-05-09T21:23

2022-05-09T21:32

специальная военная операция на украине

экономика

россия

венгрия

словакия

евросоюз

urals

цены на нефть

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Евросоюз не сможет свести к нулю экспорт нефти из России, так как это просто нереально и нецелесообразно, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.Автор обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии — членов ЕС, выступающих против отказа от российской нефти в течение полугода. Ли пояснил, что НПЗ в этих странах построены специально для переработки российского сырья, и поиск альтернативы создаст для них серьезные проблемы.Аналог нефти марки Urals можно получить с помощью смеси из сырья других сортов, но это будет стоить дороже — производительность и рентабельность предприятий снизится. Автор уверен, что ЕС может предоставить исключения из санкций для Венгрии, Словакии и Хорватии, и это не будет означать срыв политики ограничений, а наоборот — позволит этим странам сохранить конкурентоспособность и прибыль. Однако Ли призвал оговорить график постепенного отказа от российской нефти.Впрочем, на этом трудности не заканчиваются, отметил обозреватель. Отказ от российской нефти заставит европейцев искать альтернативу. При этом продукты нефтепереработки требуют сырье определенных характеристик, что сужает круг возможных поставщиков."Таким образом, цены будут расти, но они будут расти для всех", — предупредил Ли.Он призвал разобраться с тем, что является российскими нефтепродуктами. Так, если из российской нефти производится топливо на индийском заводе, оно считается индийским. При этом выяснить происхождение исходного сырья невозможно. Аналитик считает введение вторичных санкций против покупателей выходом в такой ситуации. Однако он предупредил, что это — опасный сценарий."В условиях глобального рынка, где предложение уже ограничено, особенно предложение дизельного топлива, это станет экономическим самоубийством", — пояснил он.И даже в этом случае российская нефть будет поступать на рынок, хотя транспортировка подорожает. В то же время Ли усомнился в том, что дело дойдет до таких мер.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html

https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, венгрия, словакия, евросоюз, urals, цены на нефть, санкции в отношении россии