https://ria.ru/20220509/neft-1787650681.html

Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР

Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР - РИА Новости, 09.05.2022

Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР

Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти, у них появляются новые покупатели, также увеличивается экспорт на рынки... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:52

2022-05-09T14:52

2022-05-09T14:52

экономика

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

украина

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти, у них появляются новые покупатели, также увеличивается экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Безусловно, они (российские нефтяные компании - ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", - рассказал он.Новак при этом не стал называть конкретные страны и отметил, что данные коммерческие вопросы решаются самими компаниями.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.РФ неоднократно заявляла, что является ответственным поставщиком энергоресурсов и выполняет все контракты.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.

https://ria.ru/20220415/importozameschenie-1783750275.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/neft-1787586363.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, украина, европа, евросоюз