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Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР
Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР - РИА Новости, 09.05.2022
Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР
Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти, у них появляются новые покупатели, также увеличивается экспорт на рынки... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:52
2022-05-09T14:52
экономика
владимир путин
дмитрий биричевский
россия
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти, у них появляются новые покупатели, также увеличивается экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Безусловно, они (российские нефтяные компании - ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", - рассказал он.Новак при этом не стал называть конкретные страны и отметил, что данные коммерческие вопросы решаются самими компаниями.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.РФ неоднократно заявляла, что является ответственным поставщиком энергоресурсов и выполняет все контракты.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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экономика, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, украина, европа, евросоюз
14:52 09.05.2022
 
Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР

Вице-премьер Новак: российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти, у них появляются новые покупатели, также увеличивается экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Безусловно, они (российские нефтяные компании - ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", - рассказал он.
Новак при этом не стал называть конкретные страны и отметил, что данные коммерческие вопросы решаются самими компаниями.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.
РФ неоднократно заявляла, что является ответственным поставщиком энергоресурсов и выполняет все контракты.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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