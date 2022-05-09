https://ria.ru/20220509/neft-1787637513.html

Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак

Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак - РИА Новости, 09.05.2022

Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак

Россия рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:29

2022-05-09T13:29

2022-05-09T13:29

александр новак

экономика

россия

восточная сибирь — тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы рассматриваем различные варианты диверсификации нашей инфраструктуры на другие направления. Есть разные варианты, не только вариант ВСТО, но мы будем смотреть варианты расширения портовых мощностей, в том числе и в других наших регионах", - сказал Новак.Он отметил, что сейчас эти вопросы рассматриваются рабочей группой. "Будут предложены наиболее эффективные варианты расширения инфраструктуры. Если говорить про ВСТО, то это один из вариантов", - добавил он.

https://ria.ru/20220506/neft-1787259782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр новак, экономика, россия, восточная сибирь — тихий океан