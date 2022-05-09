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Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак - РИА Новости, 09.05.2022
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Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак
Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак - РИА Новости, 09.05.2022
Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак
Россия рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:29
2022-05-09T13:29
александр новак
экономика
россия
восточная сибирь — тихий океан
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы рассматриваем различные варианты диверсификации нашей инфраструктуры на другие направления. Есть разные варианты, не только вариант ВСТО, но мы будем смотреть варианты расширения портовых мощностей, в том числе и в других наших регионах", - сказал Новак.Он отметил, что сейчас эти вопросы рассматриваются рабочей группой. "Будут предложены наиболее эффективные варианты расширения инфраструктуры. Если говорить про ВСТО, то это один из вариантов", - добавил он.
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александр новак, экономика, россия, восточная сибирь — тихий океан
13:29 09.05.2022
 
Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия изучает расширение экспортной инфраструктуры для нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы рассматриваем различные варианты диверсификации нашей инфраструктуры на другие направления. Есть разные варианты, не только вариант ВСТО, но мы будем смотреть варианты расширения портовых мощностей, в том числе и в других наших регионах", - сказал Новак.
Он отметил, что сейчас эти вопросы рассматриваются рабочей группой. "Будут предложены наиболее эффективные варианты расширения инфраструктуры. Если говорить про ВСТО, то это один из вариантов", - добавил он.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:00
Китайские СМИ рассказали, почему Пекин не спешит покупать российскую нефть
 
Александр НовакЭкономикаРоссияВосточная Сибирь — Тихий океан
 
 
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