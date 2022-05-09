Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/neft-1787616159.html
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем - РИА Новости, 09.05.2022
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:44
экономика
цены на нефть
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки."Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", - добавил вице-премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/neft-1787586363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:44 09.05.2022)
 
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем

Новак: добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:10В мире
Премьер Японии заявил о "тяжелом решении" по российской нефти
"Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", - добавил вице-премьер.
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала