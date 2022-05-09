https://ria.ru/20220509/neft-1787616159.html

Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем

Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем - РИА Новости, 09.05.2022

Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем

Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:44

экономика

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки."Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", - добавил вице-премьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/neft-1787586363.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, александр новак