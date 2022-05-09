https://ria.ru/20220509/neft-1787616159.html
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем - РИА Новости, 09.05.2022
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:44
экономика
цены на нефть
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки."Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", - добавил вице-премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/neft-1787586363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:44 09.05.2022)
Добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
Новак: добыча нефти в России увеличилась по сравнению с апрелем
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если смотреть на показатели начала мая, то у нас на сегодняшний день показатели лучше, чем в апреле, ситуация стабильная, добыча увеличилась по сравнению с апрелем", - ответил Новак на вопрос, стоит ли ожидать снижения добычи нефти и переработки.
"Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", - добавил вице-премьер.