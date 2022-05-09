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В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 09.05.2022
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В России началась трехдневная рабочая неделя
В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 09.05.2022
В России началась трехдневная рабочая неделя
Неделя, на которой будет только три рабочих дня, начинается в России. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:19
2022-05-09T04:25
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неделя, на которой будет только три рабочих дня, начинается в России.Рабочими будут среда, четверг и пятница, 11–13 мая.Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и переносом выходного с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.Ранее в Роструде напомнили, что 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с воскресенья, 2 января решением правительства перенесен на вторник, 10 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
00:19 09.05.2022 (обновлено: 04:25 09.05.2022)
 
В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неделя, на которой будет только три рабочих дня, начинается в России.
Рабочими будут среда, четверг и пятница, 11–13 мая.
Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и переносом выходного с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.
Ранее в Роструде напомнили, что 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с воскресенья, 2 января решением правительства перенесен на вторник, 10 мая.
Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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