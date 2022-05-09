https://ria.ru/20220509/nedelya-1787571010.html

В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 09.05.2022

В России началась трехдневная рабочая неделя

Неделя, на которой будет только три рабочих дня, начинается в России. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:19

2022-05-09T00:19

2022-05-09T04:25

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неделя, на которой будет только три рабочих дня, начинается в России.Рабочими будут среда, четверг и пятница, 11–13 мая.Предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и переносом выходного с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.Ранее в Роструде напомнили, что 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с воскресенья, 2 января решением правительства перенесен на вторник, 10 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

https://ria.ru/20220509/parad-1787570649.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)