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Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
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Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин
Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:20
2022-05-09T11:47
день победы — 2022
нато
день победы
владимир путин
политика
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МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым."Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым", - сказал Путин на Красной площади, выступая на параде Победы.Путин отметил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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нато, день победы, владимир путин, политика
10:20 09.05.2022 (обновлено: 11:47 09.05.2022)
 
Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин

Президент Путин: страны НАТО не захотели услышать Россию, у них были другие планы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым.
"Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым", - сказал Путин на Красной площади, выступая на параде Победы.
Путин отметил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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