https://ria.ru/20220509/nato-1787601457.html

Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин

Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Страны НАТО не захотели услышать Россию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:20

2022-05-09T10:20

2022-05-09T11:47

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нато

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МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым."Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым", - сказал Путин на Красной площади, выступая на параде Победы.Путин отметил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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2022

Влада Копылова

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:20 true PT11M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, день победы, владимир путин, политика