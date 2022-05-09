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Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.05.2022
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Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.05.2022
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:32
2022-05-09T15:01
в мире
финляндия
нато
александр грушко
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко."Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны", — сказал Грушко."Это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО", — отметил замминистра.
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в мире, финляндия, нато, александр грушко
09:32 09.05.2022 (обновлено: 15:01 09.05.2022)
 
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Москва не останется безучастной в случае вступления Финляндии в НАТО

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны", — сказал Грушко.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
"Это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО", — отметил замминистра.
 
В миреФинляндияНАТОАлександр Грушко
 
 
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