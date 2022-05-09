https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html

Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.05.2022

Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:32

2022-05-09T09:32

2022-05-09T15:01

в мире

финляндия

нато

александр грушко

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко."Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны", — сказал Грушко."Это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО", — отметил замминистра.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, нато, александр грушко