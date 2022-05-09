https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.05.2022
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:32
2022-05-09T09:32
2022-05-09T15:01
в мире
финляндия
нато
александр грушко
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко."Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны", — сказал Грушко."Это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО", — отметил замминистра.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, александр грушко
09:32 09.05.2022 (обновлено: 15:01 09.05.2022)
Москва отреагирует в случае вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Москва не останется безучастной в случае вступления Финляндии в НАТО