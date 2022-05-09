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Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/nagrada-1787672127.html
Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине
Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:16
2022-05-09T17:16
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии."Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 росгвардейцев — им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали Суворова и Жукова. 124 военнослужащих отмечены ведомственными наградами - медалями "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", "За боевое содружество" и нагрудными знаками "За отличие в службе в особых условиях", "За отличие в службе" I и II степени, "Участник боевых действий", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что еще десяти военнослужащим досрочно присвоены очередные воинские звания.
https://ria.ru/20220429/nagrady-1786137276.html
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ситуация в днр и лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:16 09.05.2022
 
Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине

Росгвардейцев наградили за успехи в ходе спецоперации на Украине

© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Орден Мужества. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 росгвардейцев — им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медали Суворова и Жукова. 124 военнослужащих отмечены ведомственными наградами - медалями "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", "За боевое содружество" и нагрудными знаками "За отличие в службе в особых условиях", "За отличие в службе" I и II степени, "Участник боевых действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что еще десяти военнослужащим досрочно присвоены очередные воинские звания.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручает орден Мужества военнослужащему ВДВ, проявившему мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 13:53
Песков рассказал о награждении участников операции на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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