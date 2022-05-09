https://ria.ru/20220509/naemnik-1787668492.html

На Украине погиб голландский наемник, сообщили СМИ

На Украине погиб голландский наемник, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022

На Украине погиб голландский наемник, сообщили СМИ

Наемник из Нидерландов погиб на востоке Украины, пишет голландское издание Telegraaf со ссылкой на членов семьи погибшего. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:49

2022-05-09T16:49

2022-05-09T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

нидерланды

россия

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Наемник из Нидерландов погиб на востоке Украины, пишет голландское издание Telegraaf со ссылкой на членов семьи погибшего.По данным газеты, 55-летний гражданин Нидерландов, приехавший добровольцем в иностранный легион Украины, погиб 4 мая в результате артиллерийского обстрела под Харьковом.Отмечается, что это первый случай гибели голландского наемника с начала военной операции РФ на Украине."Он ни разу не пожалел о своем решении", - приводит издание слова дочери погибшего из соцсетей.По информации Telegraaf, в середине марта на Украине находились более 70 голландских добровольцев.Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), МИД Нидерландов пока не подтверждает информацию о гибели голландского наемника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/chvk-1786057850.html

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786275370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, нидерланды, россия