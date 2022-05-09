На Украине погиб голландский наемник, сообщили СМИ
Telegraaf: наемник из Нидерландов погиб на востоке Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Наемник из Нидерландов погиб на востоке Украины, пишет голландское издание Telegraaf со ссылкой на членов семьи погибшего.
По данным газеты, 55-летний гражданин Нидерландов, приехавший добровольцем в иностранный легион Украины, погиб 4 мая в результате артиллерийского обстрела под Харьковом.
Отмечается, что это первый случай гибели голландского наемника с начала военной операции РФ на Украине.
"Он ни разу не пожалел о своем решении", - приводит издание слова дочери погибшего из соцсетей.
По информации Telegraaf, в середине марта на Украине находились более 70 голландских добровольцев.
Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), МИД Нидерландов пока не подтверждает информацию о гибели голландского наемника.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.