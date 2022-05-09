https://ria.ru/20220509/moskva-1787655422.html
Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей
Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей - РИА Новости, 09.05.2022
Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей
Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы, сообщил мэр... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:15
2022-05-09T15:15
2022-05-09T15:15
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы в понедельник. В частности, осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо"."Сегодня еще одно мероприятие в Москве - шествие "Бессмертного полка". Уже сотни тысяч москвичей пришли на это шествие, несмотря на неважную погоду. Тоже пойду приму участие", - сказал Собянин.По его словам, в Москве такая традиция существует уже больше 10 лет - раньше ходили на Поклонную гору, а потом начали проводить шествие."Это хорошая традиция, люди сами приходят", - подчеркнул мэр.Он также рассказал, что у него отец не попал на войну, но его четверо братьев участвовали в ней.Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в Москве 9 мая, сбор участников начался в 12.30. Длина маршрута составит 7 километров: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.Шествие началось в 15.00 мск. К колонне можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Как ожидается, к шествию присоединятся более миллиона человек.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, день победы
Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей
Мэр Собянин: для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы в понедельник. В частности, осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо".
"Сегодня еще одно мероприятие в Москве
- шествие "Бессмертного полка". Уже сотни тысяч москвичей пришли на это шествие, несмотря на неважную погоду. Тоже пойду приму участие", - сказал Собянин.
По его словам, в Москве такая традиция существует уже больше 10 лет - раньше ходили на Поклонную гору, а потом начали проводить шествие.
"Это хорошая традиция, люди сами приходят", - подчеркнул мэр.
Он также рассказал, что у него отец не попал на войну, но его четверо братьев участвовали в ней.
Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в Москве 9 мая, сбор участников начался в 12.30. Длина маршрута составит 7 километров: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Шествие началось в 15.00 мск. К колонне можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Как ожидается, к шествию присоединятся более миллиона человек.