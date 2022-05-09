https://ria.ru/20220509/moskva-1787655422.html

Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей

Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей - РИА Новости, 09.05.2022

Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей

Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы, сообщил мэр... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:15

2022-05-09T15:15

2022-05-09T15:15

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошел в разных районах столицы в понедельник. В частности, осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо"."Сегодня еще одно мероприятие в Москве - шествие "Бессмертного полка". Уже сотни тысяч москвичей пришли на это шествие, несмотря на неважную погоду. Тоже пойду приму участие", - сказал Собянин.По его словам, в Москве такая традиция существует уже больше 10 лет - раньше ходили на Поклонную гору, а потом начали проводить шествие."Это хорошая традиция, люди сами приходят", - подчеркнул мэр.Он также рассказал, что у него отец не попал на войну, но его четверо братьев участвовали в ней.Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в Москве 9 мая, сбор участников начался в 12.30. Длина маршрута составит 7 километров: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.Шествие началось в 15.00 мск. К колонне можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Как ожидается, к шествию присоединятся более миллиона человек.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, день победы