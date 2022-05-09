https://ria.ru/20220509/moskva-1787574632.html

Москва отпразднует День Победы концертами, выставками и красочными салютами

Москва отпразднует День Победы концертами, выставками и красочными салютами - РИА Новости, 09.05.2022

Москва отпразднует День Победы концертами, выставками и красочными салютами

Мастер-классы, квесты, выставки и концерты ждут жителей и гостей Москвы 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:35

2022-05-09T01:35

2022-05-09T01:35

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мастер-классы, квесты, выставки и концерты ждут жителей и гостей Москвы 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, всего в городе пройдет более 200 мероприятий, посвященных Дню Победы.Парад и "Бессмертный полк"Главными событиями 9 мая в столице традиционно станут Парад Победы и шествие "Бессмертного полка".Парад начнется на Красной площади в 10.00. Зрители смогут увидеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.Традиционная акция "Бессмертный полк" стартует в Москве в 15.00. С портретами участников Великой Отечественной войны люди пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров.Выставки и мероприятия в паркахДень Победы будут отмечать на территориях 26 зон отдыха.В Парке Горького на 14.00 запланировано выступление военного оркестра. Для посетителей парка до 12 мая на Пушкинской набережной работает выставка исторической военной техники. Большая часть экспонатов – это машины, воссозданные, до ходового состояния, по оригинальным чертежам из частей и фрагментов военной техники, найденной на местах боев.Также на набережной работает фотовыставка "Место встречи", на ней представлено более 45 архивных фотографий, которые расскажут посетителям о работе Парка Горького в военное и послевоенное время.Кроме того, можно будет сделать памятные кадры в тематических фотозонах, посмотреть выступления хоровых коллективов и театральных студий на различных площадках парка.Стать свидетелем праздничного шествия музыкантов, побывать на выступлении хоров и военного оркестра, а также увидеть уникальное шоу с участием ястребов и соколов можно будет в парке "Сокольники".В саду "Эрмитаж" в День Победы вниманию публики представят выставку советских ретроавтомобилей, а посетителей парка на Ходынское поле ждет танцевальная программа.День Победы с Мосприродой"Мосприрода" в честь 9 мая подготовила марафон праздничных мероприятий "День Победы с Мосприродой". В экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдут бесплатные экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие тематические мероприятиях.В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" пройдет выставка "Животные на войне". В экспоцентре "Битцевский парк" пройдет квест, посвященный истории Великой Отечественной войны, Победе, технике, а также животным на войне.Концерт и квесты на ВДНХКак сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина, ВДНХ традиционно будет одной из главных площадок в столице, где празднуется День Победы. В этом году темой мероприятий будет искусство. Посетители выставки смогут принять участие в бесплатных тематических экскурсиях, послушать песни военных лет, посмотреть на выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классе по чеканке памятных монет.Кроме того, на территории ВДНХ пройдут различные квесты и спортивные мероприятия. Для любителей спокойного отдыха установят столы для игры в шахматы.С обеда и до конца дня у фонтана "Дружба народов" состоится гала-концерт с участием Государственного Кремлевского оркестра, Центрального военного оркестра министерства обороны России, солистов театра "Градский холл", детского хора ВДНХ и других исполнителей."Московская весна"В рамках фестиваля "Московская весна" на площади Революции будет работать мастерская, в которой посетители смогут создать поздравительные открытки для ветеранов или собрать с помощью техники оригами гвоздику.Также специальные программы к 9 мая подготовили победители конкурса "Московская весна а сарреlla". Посетители фестиваля смогут услышать знакомые хиты в новой обработке. На всех сценах праздничных площадок фестиваля "Московская весна" выступят яркие акапельные команды: трио, квинтеты, фольклорные ансамбли и хоровые коллективы.Помимо этого, участники проекта "Московское долголетие" в День Победы проведут кулинарные мастер-классы. Также на нескольких площадках участники поделятся знаниями и советами о садоводстве и уходе за растениями.А с 12.00 до 18.00 на 11 площадках фестиваля "Московская весна" будут проходить пленэры. Их участники смогут сделать зарисовки Москвы ко Дню Победы.Кино"Москино" в День Победы подготовило традиционную акцию "День российского кино". В репертуаре кинотеатров "Москино" будут демонстрироваться исключительно отечественные фильмы.Кинотеатр "Художественный" покажет военную драму "На семи ветрах". В других кинотеатрах сети можно будет посмотреть мелодрамы и драмы, снятые во время и сразу после войны, например "Актриса" и "Небесный тихоход", а также шедевры "оттепельного" кино – "На войне как на войне", "Служили два товарища".В завершение праздника москвичи смогут посмотреть салют в 22.00 на 36 площадках, среди которых Парк Горького, "Лужники", сад "Эрмитаж", Москворецкая набережная и другие.

https://ria.ru/20220509/donetsk-1787573691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, москва, россия, день победы